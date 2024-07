Rogo in ex mobilificio a Bisceglie, una persona intossicata

Un incendio è divampato questa mattina in un ex mobilificio in ristrutturazione a Bisceglie, nel nord Barese. Una persona, probabilmente un operaio, è rimasta leggermente intossicata e ha dovuto ricorrere alle cure del 118 per aver inalato fumo provocato dal rogo: le sue condizioni sono buone.

Le fiamme, sulla cui natura sono in corso accertamenti, hanno bruciato materiale di risulta in via di smaltimento che si trovava all'esterno dell'immobile e una parte esigua interna alla struttura. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti gli agenti della polizia locale.



