Proiezioni in piazza, rassegna Apulia film commission nei comuni

Proiezioni in piazza, arene e luoghi storici, oltre che nelle sale cinematografiche e teatrali. Sono 14 i comuni pugliesi, tra cui Bari, che dal 10 luglio al 23 ottobre hanno inserito nel loro cartellone estivo la visione di tante produzioni cinematografiche realizzate proprio in Puglia e sostenute da Apulia film commission e Regione Puglia, coniugando così, si legge in una nota, "realtà produttiva e sollecitazioni culturali".

A Foggia il 10 luglio alle 21 a 'Parco Città', è in programma la proiezione di Palazzina Laf, pluripremiata opera prima da regista dell'attore tarantino Michele Riondino.

Tra gli altri appuntamenti a Castrignano dei greci l'11 luglio alle 20.30 Il tempio dei giganti di Davide Barletti e Lorenzo Conte. Martedì 16 luglio alle 21 Mola di Bari il film Pino di Walter Fasano.

La divulgazione della cultura cinematografica rappresenta "una delle finalità dell'Apulia film commission impegnata, con la Regione Puglia, a garantirne la diffusione su tutto il territorio pugliese anche mediante il fondamentale apporto dei Comuni che hanno aderito alla Fondazione".

"Quello di coinvolgere il maggior numero di realtà locali della nostra Regione attraverso una cooperazione con le amministrazioni comunali - commenta Anna Maria Tosto, presidente della Fondazione Apulia Film Commission -, rappresenta un impegno prioritario dell'Afc. Se la Puglia, sul piano produttivo, si sta posizionando prepotentemente nel sistema cinematografico ed audiovisivo nazionale, si devono contestualmente assicurare su tutto il suo territorio anche occasioni di fruizione del cinema, ovunque e per chiunque".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA