Diodato, 'premio Tenco per La mia terra? Ringrazio Taranto'

"Con ancora il vento nei capelli apprendo che La mia terra si aggiudica la Targa Tenco come migliore canzone dell'anno. Ripenso all'emozione che mi ha regalato sentirla nascere nota dopo nota, parola dopo parola.

Avere la sensazione di sciogliere un nodo dentro, di riuscire finalmente a dire qualcosa che da tanto tempo aspettava di venir fuori. Grazie alla città dei due mari (Taranto, ndr) per avermi insegnato così tanto sulla vita". Così il cantante Antonio Diodato commenta su Facebook il premio come miglior canzone ricevuto alle Targhe Tenco per il brano 'La mia terra', colonna sonora del film Palazzina Laf di Michele Riondino, già vincitrice del David di Donatello e del Nastro d'Argento 2024 come miglior canzone originale.

"Grazie al @clubtenco, grazie a Michele - scrive Diodato sui social - per il suo splendido film e per la battaglia d'amore che portiamo avanti da anni e grazie a Tommaso, Claudio, Dario, Giulia, Alessandro e a tutta la mia famiglia musicale per il supporto e per aver creduto sin dall'inizio nelle mie canzoni".





