Camionista sequestrato e rapinato nel nord Barese

Un camionista di una quarantina di anni residente nel nord Barese è stato rapinato e sequestrato questa mattina intorno alle 12 mentre percorreva la statale 16 in direzione nord, non lontano da San Ferdinando di Puglia in provincia di Barletta-Andria-Trani.

Secondo quanto raccontato dall'uomo, che lavora per una azienda che si trova sulla strada che collega Trani ad Andria, quattro persone a bordo di un'auto di grossa cilindrata e armate di pistola, avrebbero bloccato la marcia del tir che con il suo carico ferroso era diretto a Lucca, in Toscana.

I rapinatori l'hanno costretto a lasciare il mezzo. Poi uno di loro si è messo alla guida del camion mentre gli altri hanno preso in ostaggio l'uomo che è stato rilasciato dopo un paio di ore nelle campagne a ridosso della provinciale per Mariotto, frazione di Bitonto (Bari).

È stato il camionista a comporre il 112, il numero unico di emergenza e a chiedere aiuto. A recuperarlo sono stati gli agenti del commissariato di Bitonto. Da quantificare il valore della merce trasportata di cui si sono perse le tracce, così come avvenuto per il mezzo pesante.



