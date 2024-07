Fitto, Italia ha tutte le condizioni per giocarsi partita in Ue

"Non entro nel merito delle questioni (di un'eventuale vicepresidenza della Commissione europea, ndr). Lo verificheremo nelle prossime settimane ma l'Italia, per una logica di peso e credibilità del nostro Paese e fatemelo dire di grande credibilità del nostro premier, mi sembra che abbia tutte le condizioni per giocarsi la partita e per portare a casa un risultato utile per il paese e che sgancerei dalle dinamiche politiche interne". Così il ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto dal palco di 'Forum in masseria' in corso a Manduria.



