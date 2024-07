Piantedosi 'per l'estate in Salento altri 185 poliziotti'

Per far fronte alle esigenze di maggiore sicurezza nel periodo estivo, in provincia di Lecce, il ministero dell'Interno ha disposto l'invio di "185 uomini delle forze di polizia". Lo comunica la prefettura di Lecce in una nota dopo la riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza Pubblica, convocato dal prefetto Luca Rotondi e presieduto oggi dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Il tavolo tecnico si è svolto nel capoluogo salentino alla presenza tra gli altri del capo della polizia, Vittorio Pisani, della sindaca Adriana Poli Bortone, dei vertici della magistratura leccese e dei rappresentanti territoriali delle forze dell'Ordine.

In relazione alle tematiche di sicurezza urbana, Piantedosi ha comunicato che il "ministero dell'Interno ha stanziato risorse per circa 300 mila euro in favore del Comune di Lecce per il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza". Il comitato era stato convocato anche in ragione delle intimidazioni subite, attraverso minacce contenute in alcune lettere, dal deputato del Pd Claudio Stefanazzi, dall'assessore regionale allo Sviluppo Economico Alessandro Delli Noci e dall'assessora uscente di Lecce Fabiana Cicirillo.



