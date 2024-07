Torna GustoJazz, aperitivi, musica e degustazioni a Corato

Prosegue a Corato la VI edizione del Festival GustoJazz, realizzata con il sostegno del Comune di Corato sino al prossimo 9 luglio. GustoJazz è organizzato dall'Associazione Culturale Art Promotion e la direzione artistica di Alberto La Monica, con l'intento di celebrare il connubio ideale tra la musica jazz in tutte le sue declinazioni, l'enogastronomia e la promozione del territorio. Il festival si sviluppa in un arco temporale di 6 giorni, itinerante nelle varie piazze del centro, per offrire ai coratini e ai turisti un ampio ventaglio di concerti, incontri e degustazioni enogastronomiche. Tutti gli eventi proposti sono ad ingresso gratuito.

Questa sera in piazza Abbazia alle 21.30 concerto di Paolo Fresu & Omar Sosa "Food" (pianoforte e tromba, flicorno, effetti) . Domani, sabato 6 luglio, in piazza Vittorio Emanuele alle 21.30, Concerto di Nino Buonocore (voce e chitarra) "in jazz live" con Pino Tafuto (pianoforte), Antonio de Luise (contrabbasso), Bruno Marcozzi (batteria), Special Guest: Flavio Boltro (tromba) Domani si inaugura anche la sezione dedicata al gusto, alle ore 20 in Piazza Vittorio Emanuele, con incontri sul tema della sostenibilità alimentare, cooking show e degustazioni di prodotti tipici, allo scopo di valorizzare le tradizioni e le eccellenze nel campo dell'enogastronomia, legando lo spettacolo dal vivo alla promozione del territorio. La sezione sarà inaugurata dallo Chef contadino Pietro Zito, patron dell'Osteria "Antichi Sapori" di Montegrosso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA