Rfi, aperto il sottovia di Parco Scizzo tra Bari e Noicattaro

Da oggi auto e pedoni potranno utilizzare il sottovia di Parco Scizzo che collega Bari con Noicattaro. Realizzato da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), il sottovia ha una carreggiata larga 7 metri ed è dotato di marciapiede laterale e impianto di illuminazione. Presenti all'inaugurazione questa mattina, il sindaco uscente di Bari Antonio Decaro, il sindaco di Noicattaro, Raimondo Innamorato, e il responsabile della direzione operativa infrastruttura territoriale Bari di RFI, Giuseppe Macchia.

L'opera rappresenta il completamento di un intervento più ampio che comprende anche il sottovia in via Coppa di Bari, attivato nel 2022.

L'investimento da parte di Rfi per entrambi i sottovia ammonta a circa 8 milioni di euro. Grazie a questi interventi è stato possibile chiudere due passaggi a livello nell'area metropolitana di Bari e contribuire a migliorare i livelli di affidabilità del traffico stradale e ferroviario.



