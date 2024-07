Canosa di Puglia in festa per il compleanno di Lino Banfi

Sarà una festa di paese organizzata per celebrare uno degli attori più rappresentativi della Puglia. Una cerimonia che intende esprimere tutto l'affetto che Canosa di Puglia, nel nord Barese, nutre per Pasquale Zagaria conosciuto dal grande pubblico come Lino Banfi che il prossimo 9 luglio compirà 88 anni.

Il compleanno sarà festeggiato il 14 con tanti appuntamenti. Il primo si terrà nel foyer del teatro Lembo che sarà intitolato al Nonno d'Italia, così come Papa Francesco ha definito Banfi. A seguire sarà conferito il premio Dea Ebe, a cura del "Team Eventi 33" e dallo staff della Dea Ebe e patrocinato da Regione Puglia, Provincia Bat, Comune di Canosa e Fondazione archeologica canosina. Saranno premiati alcuni dei pugliesi che "hanno ottenuto riconoscimenti lavorando nell'interesse della collettività", spiegano gli organizzatori che hanno istituito anche il premio "La maschera Banfi" dedicato all'attore e comico.

"Lino Banfi fa parte della storia della tv e del cinema italiano senza mai dimenticare le sue origini. E il forte attaccamento alla sua città lo rende diverso dagli altri. Siamo felici di festeggiarlo tutti insieme", dichiara il sindaco di Canosa di Puglia, Vito Malcangio.



