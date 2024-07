Assalto portavalori, Pisani 'necessari nuovi presidi polizia'

"C'è una fascia territoriale tra le province di Brindisi e Lecce dove è necessario incrementare i presidi di polizia". Lo ha detto a Brindisi il capo della polizia Vittorio Pisani che ha presieduto una riunione del comitato provinciale per l'ordine pubblico e la sicurezza, convocato dopo l'assalto di ieri ad un portavalori sulla strada statale 613 a Torchiarolo. "Ci sarà - ha aggiunto - un successivo comitato che sarà organizzato dal prefetto insieme ai procuratori di Brindisi e Lecce e ai rappresentanti provinciali della Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri per valutare in base agli incidi di delittuosità dove è necessario aprire dei nuovi presidi di polizia".



