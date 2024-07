Vessavano coetanea, misure cautelari per 3 ragazzine nel Barese

Tre ragazzine residenti nel Barese sono state sottoposte a misure cautelari dai carabinieri per concorso in atti persecutori e violenza privata nei confronti di una coetanea. In particolare a due 15enni è stato imposto l'obbligo di permanenza in casa, mentre a una 14enne l'obbligo delle prescrizioni di 'permanere nell'abitazione dalle 19 alle ore 8' oltre al divieto di avvicinarsi alla vittima. Le prime due sono accusate anche di lesioni gravi. L'ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal Gip del tribunale per i minorenni su richiesta della competente Procura.

Le tre minorenni, nel corso degli ultimi mesi, avrebbero preso di mira una loro coetanea, e, in diverse circostanze, sia di persona che utilizzando vari social network, l'avrebbero intimidita e minacciata, promettendo di procurarle gravi lesioni fisiche nel caso in cui la vittima avesse continuato ad avere qualsiasi tipo di rapporto con un ex fidanzato di una delle tre.

L'episodio più grave risale all'11 maggio scorso. Le due 15enni, secondo la ricostruzione degli investigatori, avrebbero seguito la vittima salendo sul suo stesso pullman per recarsi dal loro Comune a Bari. Scese dal bus avrebbero continuato a seguirla, poi avrebbero spintonato la vittima, aspettando una sua reazione, che non è avvenuta, e terminando la loro azione aggredendo la ragazzina con schiaffi e pugni e tirandole i capelli. La malcapitata dovette recarsi al policlinico di Bari per le cure del caso, venendo dimessa con una prognosi di 15 giorni.



