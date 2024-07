Piano Lab pronto a celebrare in Puglia il re degli strumenti

Il festival diffuso Piano Lab, che celebra in Puglia il pianoforte, re degli strumenti, prevede per l'ottava edizione quattro recital al tramonto dal 5 luglio al 9 agosto tra Lecce e tre località della Valle d'Itria (Cisternino, Ceglie Messapica e Ostuni) e due concerti all'alba nella riserva naturale di Torre Guaceto, in località Carovigno, il 28 luglio con un esponente di spicco del latin afro jazz, Omar Sosa, e il 18 agosto con uno fra i massimi esponenti dello stile stride piano, Luca Filastro. Gli stessi Sosa e Filastro saranno inoltre tra i protagonisti di una nuova proposta di ascolto intitolata 'Al Piano', prevista a Martina Franca l'11 agosto, quando dodici pianisti di fama (gli altri partecipanti sono Boris Bloch, Roberto Cacciapaglia, Thomas Umbaca, Costanza Principe, Jean Marc Luisada, Orazio Sciortino, Maurizio Baglini, Leonardo Pierdomenico, Oleg Marshev e Michele Marvulli) si alterneranno in diversi spazi del centro storico.

Organizzato da 'La Ghironda' con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e delle amministrazioni ospitanti, Piano Lab parte con un recital speciale di Leo Caligiuri, pianista trasversale che venerdì 5 luglio (ore 20) si esibisce a Lecce, nel Giardino della Fondazione intitolata al grande scultore salentino Nino Rollo. La manifestazione proseguirà il suo percorso itinerante venerdì 12 luglio a Cisternino, dove sarà di scena Leonardo Colafelice; il 19 luglio a Ceglie Messapica per ascoltare Cristina Di Lecce; il 20 luglio a Ostuni sarà protagonista Melissa Parmenter; il 9 agosto, sempre ad Ostuni, Rosario Mastroserio.

Il festival si chiuderà a Ceglie Messapica, dove il 31 agosto e l'1 settembre, per la due giorni della maratona pianistica 'Suona con noi' (a ingresso libero), sono attesi oltre 200 pianisti, anche dall'estero, impegnati in quasi 150 ore di performance, trasversali tra i generi, con mini-concerti dislocati in 10 postazioni differenti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA