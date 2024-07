Incendia 6 auto per vendetta contro l'ex, arrestato un 35enne

Avrebbe appiccato due roghi incendiando in totale sei auto a Brindisi per vendetta nei confronti della sua ex dopo la fine della loro relazione. Per questo un 35enne è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile di Brindisi con l'accusa di atti persecutori ai danni della ex compagna e incendio.

I due roghi si sono verificati la notte tra domenica e lunedì scorso a poche centinaia di metri di distanza tra loro. Tra le sei auto incendiate anche quella della vittima e quella dello stesso indagato. Nei mesi scorsi la donna aveva già depositato una prima denuncia ai danni dell'ex compagno in quanto l'uomo si sarebbe reso responsabile di comportamenti persecutori.

L'altra sera il nuovo episodio con il 35enne che avrebbe appiccato i due incendi dolosi, come emerso dall'attività investigativa. I poliziotti, infatti, hanno acquisito alcuni messaggi audio che l'indagato avrebbe inviato alla vittima assumendosi la responsabilità degli incendi. Anche dalle immagini di sistemi di videosorveglianza della zona dei roghi si nota la presenza del 35enne.

Gli investigatori della mobile, coordinati dal vice questore Giorgio Grasso, hanno inoltre sequestrato gli abiti che l'uomo indossava la notte in cui ha appiccato gli incendi, di cui si era disfatto nell'immediatezza dei fatti. L'arresto è stato possibile anche utilizzando una recente novità normativa che ha introdotto la possibilità di trarre in arresto in flagranza differita gli eventuali stalker.



