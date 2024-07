Un uomo di 58 anni è morto in un incidente stradale che si è verificato in serata nel Brindisino, lungo la provinciale San Donaci-Campi Salentina. A quanto si apprende, l'uomo era in sella ad una moto T-Max 500 che è finita fuori strada, tra le campagne, a pochi metri dal centro abitato. Sul posto sono intervenuti per i rilievi gli agenti della polizia locale. Nell'incidente non sono coinvolti altri mezzi.



