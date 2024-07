Nido tartaruga messo in sicurezza nel resort di lusso a Ugento

Una casa accogliente e sicura in cui le tartarughe marine possono riprodursi in tutta tranquillità.

Accade in un resort di Ugento, sull'arenile di competenza dove lo staff della struttura insieme ai veterinari e ai volontari del Centro recupero tartarughe marine di Calimera, hanno messo in sicurezza un nido in cui un esemplare della specie caretta-caretta ha deposto le uova, che, in attesa della schiusa, saranno monitorate dagli addetti ai lavori.

Da tempo gli esemplari di caretta caretta hanno eletto questa zona del Salento come loro dimora, tanto che la spiaggia è stata ribattezzata tarta friendly. Un titolo più che meritato per l'habitat particolarmente propizio per le nidificazioni estive delle tartarughe che già negli anni scorsi avevano scelto questo tratto di arenile per la deposizione delle preziose uova.





