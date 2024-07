Ef Solare Italia (F2i) rileva la maggioranza di Scs Ingegneria

Ef Solare Italia, attivo nel fotovoltaico in Italia e in Europa controllato al 70% da F2i Sgr attraverso i suoi fondi e partecipato al 30% da Crédit Agricole Assurances, ha siglato un accordo preliminare per l'acquisizione di una quota di maggioranza di Scs Ingegneria. L'accordo prevede la permanenza nella compagine societaria degli attuali soci impegnati direttamente nella società.

Scs Ingegneria è impegnata nello sviluppo e progettazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Fondata nel 1985 ad Ostuni, negli anni ha affinato il proprio know-how in Italia e all'estero in particolare nel campo dei servizi di ingegneria e dello sviluppo delle rinnovabili, vantando rapporti ormai ventennali con i maggiori players sul mercato. La grande esperienza è testimoniata dallo sviluppo e progettazione di 8 GW di nuova capacità rinnovabile negli ultimi anni.

"L'acquisizione di Scs Ingegneria si inserisce nel percorso di trasformazione intrapresa da Ef Solare tre anni fa e ha un importante valore anche nella prospettiva di un progetto industriale più ampio nel settore dell'energia", dichiarato Andrea Ghiselli, ceo di Ef Solare.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA