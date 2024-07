A Martina Franca arriva il festival Compà-L'unione fa la banda

Si svolgerà l'8 luglio a Martina Franca la prima edizione del festival Compà-L'unione fa la banda, ideato e diretto dal cantautore pugliese Renzo Rubino.

Un evento ad ingresso gratuito che celebrerà la forza aggregativa della musica e la bellezza della tradizione bandistica pugliese.

Sul palco insieme alla Banda della Città di Martina Franca di recente proclamazione, alcuni dei nomi più rilevanti della musica italiana contemporanea: Chiara Galiazzo, Diodato, Eugenio Cesaro (Eugenio in Via Di Gioia), Motta, Michele Bravi, Roy Paci e Venerus che si avvicenderanno durante la serata, proponendo i loro brani più amati riarrangiati in chiave bandistica. L'evento si terrà in in piazza XX Settembre dalle 21:30.

Le bande, da sempre elemento centrale della cultura popolare pugliese, grazie all'impegno e alla passione dei musicisti che le compongono, e punto di riferimento per le comunità locali, saranno le vere protagoniste di Compà: la serata sarà un'occasione per riscoprire e valorizzare questa tradizione musicale che rappresenta un patrimonio da preservare e tramandare alle nuove generazioni.

"Siamo molto felici - hanno dichiarato il sindaco Gianfranco Palmisano e gli assessori Angelini e Dilonardo - di accogliere questo nuovo ed ambizioso progetto artistico che si avvale della direzione artistica del nostro Renzo Rubino e la partecipazione di suoi colleghi che rappresentano un'ampia trasversalità di gusti del pubblico. La serata si prospetta di grande impatto artistico e musicale incastonata all'interno della cornice di una delle piazze più belle della nostra città".



