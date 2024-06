Calcutta conquista il pubblico del Locus Festival

Calcutta ha conquistato il pubblico del Locus Festival con il concerto sold out del suo Relax Tour che ha aperto il 28 giugno alla Fiera del Levante di Bari il ventennale di una delle rassegne che caratterizzano l'estate musicale italiana. In scaletta i brani più amati dell'artista targato Bomba Dischi: da Coro a Due minuti, da Cosa mi manchi a fare a Controtempo, da Orgasmo a Milano. E poi Limonata, Loneliness, Giro con te, Hubner, Intermezzo 3, Le barche e Oroscopo (acustica al piano), Gaetano, Preoccuparmi, Frosinone, Del verde, SSD, Allegria, fino a Paracetamolo, Pesto e il gran finale con Tutti.

Brani cantati a squarciagola non solo dai millenial che vedono in Calcutta l'anti-divo nel quale riconoscersi. Tra speranze e disillusioni. "Che sembriamo tutti falliti, tutti falliti!". Ha assistito al concerto anche l'attaccante del Bologna e della nazionale Riccardo Orsolini, uno dei grandi esclusi dalle convocazioni del ct Spalletti per il campionato europeo, che ha postato una storia su Instagram durante l'esibizione della canzone Frosinone, per l'occasione modificata con la frase "E il Bologna in Champions league".

Il 29 giugno il Locus Festival, inserito nella settima edizione della Festa del Mare, cartellone unico dell'estate barese, si sdoppia. Alla Rotonda di via Paolo Pinto è il turno di due assi della scena rap italiana: Salmo & Noyz Narcos, che saranno sul palco che volge lo sguardo al lungomare di Bari con le tracce del loro joint-album "CVLT".

In contemporanea, all'interno del teatro Petruzzelli, arriva il magnetico cantautore, chitarrista e attore irlandese Glen Hansard. Il 30 si chiude la tre-giorni barese del festival con un concerto leggendario: da Glasgow tornano in terra pugliese per un'unica data nel Sud Italia i Simple Minds, capitanati dalla voce inconfondibile di Jim Kerr e dal talento distintivo del chitarrista e polistrumentista Charlie Burchill.

Un'occasione preziosa per celebrare oltre quarant'anni di carriera vissuti al vertice delle classifiche in tutto il mondo grazie a hit indimenticabili come "Don't You (Forget About Me)" e "Alive and Kicking".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA