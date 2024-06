Botte e minacce alla madre, arrestato 43enne ad Andria

Un uomo di 43 anni di Andria è stato arrestato dalla polizia per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate nei confronti della madre. A denunciarlo è stata la vittima, una donna di circa 60 anni di Andria, che dopo l'ennesima aggressione subita dal figlio ha chiesto aiuto al 113. Immediato è stato il soccorso dei poliziotti che hanno raggiunto l'abitazione dei due e messo in sicurezza la donna.

Secondo quanto raccontato dalla 60enne, il 43enne affetto da disturbi psichiatrici, era solito aggredirla senza un preciso motivo. Minacce, violenze e offese erano diventate abituali dallo scorso anno creando nella vittima uno stato di tensione psicologica e paura. La donna era sottoposta a "un regime di vita vessatorio e violento, con aggressioni fisiche e verbali ripetute", riferiscono gli agenti. Il 43enne è in carcere a Trani.



