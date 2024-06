Al via il Baripride, Decaro 'Bari è città libera di amare'

Inizierà a breve, da piazza Umberto di Bari, il corteo del Baripride 2024, che attraverserà varie strade del centro cittadino per poi tornare al punto di partenza intorno alle 20. Dopodiché, sempre in piazza Umberto, inizierà una festa che durerà fino a notte. "Questa è una città libera di amare e di mostrare oggi la propria identità. Sono passati 20 anni dalla prima manifestazione in questa città, è stata fatta tanta strada e tanta ce n'è ancora da fare", ha detto a margine della manifestazione il sindaco di Bari Antonio Decaro. "La grande partecipazione di oggi ci fa sentire più forti rispetto a questa battaglia" sui diritti delle persone LGBTQIA+ "che stiamo facendo anche a livello nazionale per il riconoscimento dei diritti di tutti. Qui c'è solo gente che ama e vuole amare", ha aggiunto Decaro. La manifestazione, dal tema 'Abitare l'orgoglio', ha il patrocinio del Comune di Bari, dell'Università degli studi di Bari 'Aldo Moro' e dell'Ordine degli assistenti sociali.

"Questo di oggi è un momento di divertimento, ma anche di lotta, riflessione e rabbia per difendere i nostri diritti e conquistarne di nuovi", ha commentato Ciro Saracino, uno degli organizzatori. "In Italia non solo ci sono diritti che non vengono tutelati abbastanza, ma ci sono diritti sotto attacco.

Si pensi alla criminalizzazione feroce che questo governo ha fatto delle famiglie omogenitoriali, o gli attacchi alle donne nel decidere sul proprio corpo, prevedendo con i fondi del Pnrr le associazioni antiabortiste nei consultori", ha aggiunto.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA