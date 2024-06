Giochi Mediterraneo: inaugurato lo stadio di atletica a Taranto

Nello stesso punto in cui sorgeva il vecchio 'Campo scuola' al rione Salinella, è stato inaugurato a Taranto lo stadio di atletica 'Giuseppe Valente', una struttura moderna e funzionale che sarà messa a disposizione dei XX Giochi del Mediterraneo 2026.

L'investimento complessivo è di tre milioni, finanziati dall'Istituto per il Credito Sportivo. Questa mattina la cerimonia alla presenza di autorità civili, militari e religiose e di tantissimi ragazzi che hanno potuto 'saggiare' la pista di atletica, realizzata con lo stesso materiale utilizzato per quella dello stadio di Tokyo che ha ospitato le Olimpiadi 2020.

A tagliare il nastro della struttura, dotata anche di una tribuna che, grazie a moduli rimovibili, potrà garantire fino a cinquemila posti a sedere è stato il sindaco, Rinaldo Melucci.

All'inaugurazione ha partecipato anche il direttore generale del comitato dei Giochi, Carlo Molfetta, per il quale occorre "lavorare in sinergia per il bene di Taranto e lasciare un'eredità importante ai cittadini".

"Quella che stiamo vivendo - ha dichiarato il primo cittadino - è una giornata importante. Inauguriamo quello che non è più un campo scuola, ma uno stadio di atletica fra i più all'avanguardia del Sud. Completeremo l'impianto di illuminazione e procederemo all'omologazione insieme alla Federazione di atletica leggera, con cui stiamo ragionando anche per il futuro modello di gestione".

"Siamo orgogliosi - ha sottolineato il presidente dell'Istituto per il Credito Sportivo, Beniamino Quintieri - di essere al fianco del Comune di Taranto che ha investito nella riqualificazione e nell'ammodernamento dello stadio Valente. Il Comune, attraverso il nostro finanziamento a tasso d'interesse completamente abbattuto, è riuscito a restituire alla città un impianto moderno e all'avanguardia che diventerà un punto di riferimento per l'atletica in Puglia e nel Meridione. L'impianto - ha concluso Quintieri - sarà strategico per i Giochi del Mediterraneo 2026".



