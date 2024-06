Un uomo di 47 anni è morto nella tarda serata di ieri in un incidente stradale avvenuto sulla statale 16 in direzione sud, all'altezza di Mola di Bari.

La vittima, originaria di Valenzano (Bari), ha perso il controllo della sua moto finendo rovinosamente sull'asfalto.

L'impatto è stato violento e il 47enne è morto sul colpo. I carabinieri, giunti sul posto insieme a 118 e polizia locale, hanno effettuato i rilievi per chiarire la dinamica dell'incidente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA