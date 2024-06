Inaugurato l'Ipercoop di Foggia, 4 milioni per il restyling

Taglio del nastro oggi per l'Ipercoop del centro commerciale Mongolfiera di Foggia, dopo il restying su cui Coop Alleanza 3.0 ha investito 4 milioni di euro.

I lavori di ammodernamento dei 7100 metri quadrati del punto vendita, in cui lavorano oltre 150 dipendenti, sono stati realizzati a centro commerciale aperto. Alla cerimonia inaugurale hanno partecipato la ivcesindaca Lucia Aprile, il direttore commerciale di Coop Alleanza 3.0, Franco Buluggiu, l'assessore regionale al Bilancio Raffaele Piemontese, quello comunale Davide Emanuele. E ancora il presidente di Legacoop Puglia Carmelo Rollo e il presidente Area Sociale Vasta, Lorenzo Marzulli e il presidente del Consiglio di Zona soci Antonio Albanese.

Dopo gli interventi istituzionali, don Marco Camilletti ha benedetto la struttura.

Nel'Ipercoop è stata riservata ai prodotti del territorio segnalati nella piazza dell'ortofrutta ma presenti anche nel banco macelleria, pescheria, nella cantina dei vini e nel banco assistito gastronomia, dove panettieri sfornano direttamente pane, pizza e focacce così da completare l'offerta disponibile di panetteria e pasticceria di produzione esterna, di fornitori locali. Tra le novità introdotte con il rinnovo dei locali ci sono il punto ristoro con posti a sedere dove si possono mangiare i prodotti di gastronomia e risticceria, gli spazi "Giocheria" ed "EXPERT IN", mentre è il collaborazione con Upim il corner abbigliamento. Rinnovati anche il reparto casa, salute e benessere, Amici di casa Coop per gli animali domestici e il corner "Libri scelti per Coop Alleanza 3.0 da Librerie.coop" una vera e propria libreria composta da 15 mila titoli. Inoltre, vicino al Punto di Ascolto è ubicato il kiosk, il servizio di stampa immediata in vari formati delle fotografie da cellulare o chiavetta usb.



