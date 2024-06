In auto con oltre 37 chili di droga, arrestato 44enne a Brindisi

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Brindisi hanno arrestato in flagranza di reato un 44enne della provincia di Lecce per traffico di sostanze stupefacenti. L'uomo, mentre percorreva a bordo della sua auto la statale 379 a velocità sostenuta, è stato fermato per un controllo e ha subito mostrato segni di nervosismo.

Durante la perquisizione i militari hanno scoperto nel bagagliaio quasi 32 chili di hashish suddivisi in 300 panetti, e oltre 5,5 chilogrammi di marijuana in cinque buste. Le indagini proseguono per accertare i canali di approvvigionamento.



