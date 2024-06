Questore Bat firma 10 Daspo urbani per un anno

Il questore di Barletta - Andria - Trani, Alfredo Fabbrocini ha firmato 10 divieti di accesso alle aree urbane (Dacur), tre dei quali riguardano tre giovani baresi che avrebbero partecipato nel febbraio scorso ad una rissa che finì col ferimento di una donna con un colpo di pistola a una gamba. Disposti anche 30 avvisi orali per spaccio di droga, rissa e furti di auto in diversi comuni del nord Barese. Tra i destinatari degli avvisi ci sono anche due minorenni di Barletta, rispettivamente di 15 e 17 anni, che avrebbero compiuto nella stazione cittadina danni e piccoli furti.

I Daspo urbani riguardano due cittadini di nazionalità straniera accusati di lesioni aggravate, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale; due italiani considerati i responsabili di alcuni furti ai danni di attività della zona industriale di Trani; tre cittadini stranieri che a inizio mese nel corso di una lite nata per futili motivi, avrebbero aggredito un connazionale facendolo finire in ospedale in gravi condizioni; e tre giovani baresi che avrebbero partecipato a una rissa avvenuta nel febbraio scorso all'esterno di un locale di contrada Fontanelle a Trani in cui una donna di 32 anni di Trinitapoli è rimasta ferita da un colpo di pistola a una gamba.

Secondo quanto ricostruito, due gruppi di persone, tra cui i baresi raggiunti da Dacur, avrebbero iniziato a discutere tra loro in modo animato fino a quando qualcuno avrebbe sparato. Uno dei proiettili ha raggiunto accidentalmente la 32enne alla gamba destra. I destinatari del provvedimento per un anno "non potranno né accedere e né stazionare nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi, nonché locali di pubblico intrattenimento, che si trovano nell'area urbana interessata dai reati da loro commessi", spiega una nota della questura.



