Proposta matrimonio a concerto Vasco, 'tu sì che sei speciale'

Sulle note di Ridere di te, mentre Vasco canta "tu sì che sei specieale", un ragazzo si inginocchia e dà l'anello alla sua amata per chiederle di sposarlo. E' accaduto ieri sera sugli spalti dello stadio San Nicola a Bari.

La proposta di matrimonio è stata ripresa dagli amici della coppia e pubblicata sulla pagina Instagram di 'Puglia my love'.

Sul post si legge: "Grazie Vasco per il coraggio", con una faccina che ride e un anello.

I due giovani promessi sposi sono emozionati e lei, dopo l'iniziale stupore, abbraccia il suo uomo tra l'affetto di cinquantamila fan che cantano in coro "sai sempre cosa fare, e che cosa è giusto o no".



