Incendio in capannone nel Barese vicino a distributore benzina

Un incendio è divampato nel pomeriggio in un capannone della zona industriale di Corato, nel Barese, a pochi metri da un distributore di benzina. Le fiamme, sulla cui natura sono in corso accertamenti, hanno sprigionato fumo nero visibile a diversi chilometri. Al lavoro ci sono diverse squadre dei vigili del fuoco di Corato e Barletta. Gli agenti della polizia locale di Corato hanno delimitato l'area interessata dal rogo.

Non risultano feriti né intossicati. È quanto fa sapere il sindaco della città, Corrado Debenedittis. “I vigili sul fuoco hanno accertato che in fiamme sono andate per lo più diverse pedane in legno utilizzate per il trasporto e la movimentazione di frutta e verdura”, precisa il primo cittadino. La zona è stata delimitata per consentire ai pompieri di poter domare il rogo che ha sprigionato una intensa colonna di fumo nero. Indagini sono in corso per accertare la natura dell'incendio.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA