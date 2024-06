Giunta al femminile a Celle, il paese più piccolo della Puglia

Una giunta totalmente al femminile, composta da sindaca, vicesindaca e assessora, per Celle San Vito nel Foggiano, il più piccolo paese della Puglia con i suoi 144 abitanti. Si sono insediati la riconfermata sindaca Palma Maria Giannini (eletta per la quarta volta consecutiva) la nuova Giunta e il consiglio comunale che è composto da dieci persone. La sindaca sarà affiancata dalla vicesindaca Claudia Del Giudice e dall'assessora Maria Cavoto.

"Amministro questo comune dal 2009 ma non ci si abitua mai alle emozioni che si provano quando i miei concittadini mi riconfermano la loro fiducia - ha dichiarato Giannini - per questo motivo colgo l'occasione per ringraziarli nuovamente tutti. Da oggi, però, ci si tuffa sul lavoro con più forza e più stimoli di prima. Celle di San Vito (con i comuni di Castelluccio Valmaggiore e Faeto) ha ottenuto più di 2 milioni e mezzo di euro grazie al progetto finanziato dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L'obiettivo principale di questi finanziamenti è quello di creare azioni di supporto alla comunicazione e alla diffusione delle informazioni relative all'offerta di questo territorio". "Una linea di azione che promuoverà il brand del comune di Celle di San Vito non solo a livello nazionale ma anche a livello internazionale", conclude la sindaca.



