Poli Bortone al Comune, incontro con i dipendenti

E' iniziata con una seduta dal parrucchiere la prima giornata da neo eletta sindaca di Lecce Adriana Poli Bortone ritornata per la terza volta alla guida di Palazzo Carafa dopo esserlo stata dal 25 maggio 1998 al 29 maggio 2007. La sindaca ha fatto il suo ingresso a Palazzo Carafa intorno alle 11.30, visibilmente afona come da lei stesso rimarcato. E' stata accolta dai giornalisti e da alcuni sostenitori con i quali si è intrattenuta posando per una foto con una donna affetta da disabilità. Poi l'ingresso nell'atrio di palazzo di città dove come primo atto ha salutato i dipendenti nei vari uffici per poi radunarli nell'aula consiliare invitandoli nei prossimi giorni a farle avere eventuali richieste di spostamenti perché l'importante, ha detto, "è che tutti si lavori bene e in serenità".



