Un 25enne è morto alla periferia di Foggia, in via Gandhi, dopo essere caduto dall'auto di un amico a bordo della quale viaggiava all'alba. La dinamica dell'accaduto è al vaglio degli investigatori e non è escluso che il giovane possa essersi sporto troppo dal finestrino del veicolo. Sul posto gli agenti della polizia locale stanno eseguendo i rilievi.



