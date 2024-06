Asl Bari prende in carico 3.400 utenti fragili in 140 strutture

Procedure omogenee e più snelle per la presa in carico di quasi 3.400 utenti fragili, soprattutto anziani e disabili adulti e minori, inseriti in oltre 140 strutture. Un complesso puzzle costruito attorno ai bisogni di persone che necessitano di assistenza sociale e sanitaria, alle quali è chiamata a fornire risposte adeguate l'area servizio socio sanitario della Asl Bari.

Nel corso della IV conferenza italiana sulla ricerca di servizio sociale Cirss svoltasi a Lecce, la dottoressa Cinzia Mongelli, responsabile dell'ufficio servizio sociale professionale e co-coordinatrice del progetto, ha illustrato il funzionamento del piano Asl che è innanzitutto frutto di un articolato lavoro interaziendale e multidisciplinare, cui hanno collaborato diversi uffici e servizi. Strutture e professionalità impegnate nella gestione, governo e monitoraggio delle liste d'attesa per l'accesso degli utenti in oltre 140 strutture socio sanitarie residenziali e semiresidenziali pubbliche e private, Case per la Vita ed Hospice attive sul territorio provinciale.



