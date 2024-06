Euro 24: maglie azzurre nella strada delle orecchiette a Bari

Adidas e Figc insieme per un'altra tappa in giro per l'Italia: questa volta è Bari a colorarsi d'azzurro, dopo le luminarie tricolore di Milano e la maglia gigante apparsa a Roma. Alla vigilia della terza e ultima partita del girone del campionato europeo, che vedrà l'Italia affrontare la Croazia per ottenere il passaggio del turno agli ottavi di finale, Bari si è riempita di bandiere tricolori e maglie della nazionale di calcio. Tantissime le casacche azzurre appese sui balconi dell'iconica strada Arco Basso, conosciuta anche come 'la strada delle orecchiette', tipicità culinaria della tradizione locale.

In strada - dove le bancarelle delle pastaie si affacciano - viene lavorata a mano la pasta secondo un'eredità che si tramanda di generazione in generazione, come la passione per la nazionale. Per l'occasione le orecchiette appaiono anche in versione tricolore: verdi, bianche e rosse. "Un messaggio - spiegano gli organizzatori - che rimanda al forte sentimento aggregante che la Nazionale di calcio porta con sé".

Inoltre, per tutta la giornata, un'apecar color azzurro - con i loghi di adidas e Figc sui fianchi - girerà per le vie della città, tra il mercato del pesce, il lungomare cittadino e corso Vittorio Emanuele.



