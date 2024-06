Una libreria per i piccoli pazienti della Neonatologia Bari

Nel reparto di Neonatologia del Policlinico di Bari è stato inaugurato un punto di lettura, una libreria completa di testi da cui i genitori e i volontari dell'associazione libri su misura prendono i volumi da leggere davanti alle culle. "Leggere ad alta voce - dicono dall'ospedale - aiuta a creare un legame emotivo forte tra genitore e figlio, la voce rassicurante del genitore e l'interazione positiva favoriscono un senso di sicurezza e amore, sentire le parole pronunciate chiaramente da un adulto aiuta il bambino a comprendere i suoni e i ritmi della lingua".

I volontari dell'associazione Libri Su Misura hanno dato avvio al progetto e adesso per loro è arrivato il riconoscimento di Presidio di Lettura Nati per Leggere (NpL). "Faccio un grande ringraziamento alla presidente e a tutti i volontari dell'associazione Libri su Misura. Nella riorganizzazione del padiglione prevediamo di avere spazi più ampi per questa biblioteca e per i genitori, nell'ottica di una sempre maggiore umanizzazione tesa a sostenere le mamme e i papà dei neonati che restano nel nostro reparto settimane o mesi", ha commentato il direttore dell'unità operativa di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale Universitaria del Policlinico di Bari, Nicola Laforgia.



