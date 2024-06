Sequestrati beni per 1,5 milioni a 33enne vicino al clan Parisi

Una villa con piscina adibita a b&b a Bari e sei conti correnti, per un valore complessivo di circa 1,5 milioni di euro, sono stati sequestrati dalla polizia a un 33enne pluripregiudicato, ritenuto vicino al clan Parisi, e ad altre quattro persone a lui riconducibili.

L'indagato, coinvolto nel 2022 in un'operazione su reati legati agli stupefacenti, avrebbe accumulato beni in maniera sproporzionata rispetto alle sue capacità di reddito dichiarate.

L'indagine patrimoniale è stata avviata nella primavera del 2023 e condotta con il supporto del servizio centrale anticrimine di Roma, mentre l'ordinanza di sequestro anticipato dei beni è stata emessa dal tribunale di Bari su richiesta della Procura.



