Haaland sbarca all'aeroporto di Foggia, 'è il prossimo acquisto'

Sorpresa e stupore questa mattina all'aeroporto Gino Lisa di Foggia, dove è atterrato in città Erling Haaland, il popolare attaccante norvegese, stella del Manchester City di Pep Guardiola. Haaland - che con la sua nazionale di calcio non partecipa alla fase finale dei campionati europei - sta trascorrendo un periodo di vacanze in Italia.

Nei giorni scorsi il bomber norvegese è stato a Capri e oggi è atterrato a Foggia per proseguire il suo soggiorno sul Gargano con la sua compagna. Immortalato al momento del suo atterraggio allo scalo foggiano, la foto diffusa sul profilo sociale di Mondo Gino Lisa, community ed associazione che sostiene lo sviluppo e la crescita dell'aeroporto di Foggia, è immediatamente diventata virale, lasciando spazio anche all'ironia sui social di chi, scherzosamente, ha ipotizzato l'acquisto del giocatore da parte della locale squadra di calcio.



