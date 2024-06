Tenta estorsione a titolare sala ricevimenti, arrestato 50enne

Un uomo di 50 anni di Andria, noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri della tenenza di Bisceglie, nel nord Barese, con l'accusa di tentata estorsione pluriaggravata ai danni di un imprenditore, titolare di una sala ricevimenti di Bisceglie. L'arresto è stato possibile grazie alle indagini dei militari coordinati dalla Procura di Trani, che hanno ricostruito quanto accaduto.

L'episodio risale alla scorsa settimana quando il 50enne è stato invitato a una festa per una comunione in una sala ricevimenti. Li avrebbe chiesto al titolare del locale di restituire quanto già pagato da un suo amico. Per essere più convincente, l'indagato, che ha diversi precedenti penali, avrebbe chiuso a chiave l'ufficio impedendo all'imprenditore di uscire. L'attività investigativa ha permesso di individuare e arrestare il 50enne, a cui è stata notificata un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA