Manelli Impresa si aggiudica appalto RFI a Genova da 24 milioni

Manelli Impresa spa, player nel settore delle costruzioni generali con sede a Monopoli (Bari), ha ottenuto l'aggiudicazione di una nuova commessa da RFI - Rete Ferroviaria Italiana per la progettazione esecutiva e l'esecuzione in appalto multidisciplinare dei lavori di adeguamento del Parco Fuori Muro nel bacino portuale di Genova Sampierdarena. L'importo dei lavori di competenza di Manelli Impresa è pari a 24 milioni, corrispondente al 78,28% dell'appalto, mentre il progetto ha un valore complessivo di oltre 30 milioni.

Grazie all'automazione del Parco Fuori Muro, il porto di Genova avrà un sistema ferroviario più moderno e performante per il trasporto merci. L'intervento rappresenta un ulteriore tassello del piano di potenziamento e ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie che interessano il porto di Genova nel suo complesso.

"Siamo felici di poter gestire un altro progetto in ambito ferroviario/intermodale, nel quale Manelli Impresa esprime ormai una specializzazione molto verticale" ha dichiarato Orazio Privitera, direttore Gare del Gruppo Manelli.

"La messa a disposizione delle nostre tecnologie sostenibili - ha aggiunto - e di soluzioni tecniche innovative e performanti capaci di apportare delle migliorie notevoli sia al cantiere sia all'intervento è stata fondamentale per l'ottenimento dell'aggiudicazione".

L'intervento, la cui durata stimata è di 24 mesi, prevede la realizzazione di 7 binari lunghi 750 metri che andranno a sostituire quello che è l'attuale scalo merci, composto da un numero maggiore di binari ma ormai obsoleti e non adatti agli standard. I nuovi binari, al contrario di quelli esistenti, saranno adatti al passaggio e alla sosta di treni completi a modulo europeo.



