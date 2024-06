Gemmato, 'Laforgia circostanzi denuncia su compravendita voti'

"Vorrei porre una domanda all'avvocato Michele Laforgia" che ha presentato una denuncia per una presunta compravendita di voti al primo turno elettorale delle Comunali di Bari: "di che parla? Di chi parla? Di quali partiti? Sono disponibile a porre anche la mia firma alla sua denuncia anche se fossero di destra, di centro o di sinistra perché noi siamo abituati a prendere il consenso onestamente e non comprando i voti". Lo ha detto il sottosegretario alla Sanità, Marcello Gemmato, intervenendo all'incontro con il ministro Paolo Zangrillo a sostegno del candidato del centrodestra Fabio Romito.

Gemmato però ha aggiunto di sperare che la dichiarazione di Laforgia "non sia un maquillage per la sua coscienza o per la sua credibilità perché, dopo aver raccontato di essere in discontinuità con quella sinistra che aveva acquistato i voti, che ha portato al commissariamento per mafia di Amtab" ha sottoscritto il patto con il candidato del Pd, Vito Leccese.





