Dipendente Fs morto, 'Inail riconosca la malattia professionale'

Il Tribunale di Taranto ha condannato l'Inail al riconoscimento della malattia professionale di Pasquale Laperchia, deceduto per un mesotelioma pleurico, causato dall'esposizione all'amianto durante il suo impiego presso le Ferrovie dello Stato (oggi Rfi spa). Ne dà notizia l'Osservatrio nazionale Amianto che sottolinea come la condanna sancisca il riconoscimento professionale della malattia e dà diritto alla richiesta del risarcimento del danno. Il legale della famiglia, Ezio Bonanni, presidente Osservatorio Nazionale Amianto, ha già emesso l'atto della messa in mora: di 500mila euro per il danno subito dall'uomo, e di circa ulteriori 400mila per ognuno dei due figli orfani, Dario e Igor, ai quali si aggiunge anche il nipote, orfano di una delle figlie, adottato dallo zio per il quale è stato chiesto un ulteriore importo di 400mila euro.

Laperchia, nato e residente a Taranto, ha lavorato nelle Ferrovie per 35 anni come operaio manutentore. Durante questo lungo periodo è stato esposto quotidianamente all'asbesto senza adeguati dispositivi di protezione. Nel luglio 2019 l'uomo ha ricevuto la diagnosi di mesotelioma pleurico, una grave forma di cancro causata dall'inalazione di fibre di amianto, e nel 2020 ha presentato domanda all'Inail per il riconoscimento della malattia professionale, che è stata respinta. Nel 2021 il suo legale ha presentato ricorso ma nel corso del giudizio l'uomo è morto. Aveva 73 anni.



