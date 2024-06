Comunali Bari: Leccese, non consegnare città a leghista

"Uno dei più appassionati sostenitori dell'autonomia differenziata, appena approvata dal Parlamento, è Salvini. Sì perché la Lega, con questa legge sciagurata, porta a termine finalmente la sua missione originaria: aumentare ancora di più il divario Nord Sud, sottraendo fondi alle nostre scuole, ai nostri ospedali, al nostro welfare, alle nostre infrastrutture. Un dato da tenere a mente domenica e lunedì, a Bari, quando saremo chiamati a scegliere se consegnare la città nelle mani di un sindaco leghista, alleato di chi spacca l'Italia, o dare fiducia a chi ha lottato in questi anni per ridare dignità e orgoglio a una grande città del Sud". Lo dichiara il candidato sindaco del centrosinistra alle Comunali di Bari, Vito Leccese, che sfiderà al ballottaggio il candidato del centrodestra Fabio Romito, in merito all'approvazione dell'autonomia differenziata.



