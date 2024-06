Medimex, il premio Assante 2024 sarà consegnato ai The Smile

Non mancherà un omaggio ad Ernesto Assante, il giornalista e critico musicale recentemente scomparso, storico consulente artistico e amico del Medimex, nell'edizione 2024 dell'International Festival & Music Conference promosso da Puglia Sounds in programma dal 19 al 23 giugno a Taranto. A lui è intitolato il premio attribuito a figure seminali della storia della musica, che nel corso delle edizioni è stato consegnato, tra gli altri, a Iggy Pop, Patti Smith, Bryan Ferry, Kraftwerk e Liam Gallagher.

Il premio Ernesto Assante 2024 sarà consegnato ai The Smile, il gruppo musicale britannico che si esibirà sabato 22 giugno sulla rotonda del Lungomare, per "la capacità di innovare e l'originalità nell'ambito della musica pop-rock". Ad aprire il concerto saranno Melga, giovane cantautrice di Massafra che nel 2023 ha pubblicato il disco Figli con il bando Puglia Sounds Record, e Rober Stillman, sassofonista e polistrumentista americano.

Domenica 23 giugno apertura dei Guatemala, band indie rock pugliese, prima dei live di Pulp (unica data italiana) e The Jesus and Mary Chain (unica data Sud Italia).

Medimex propone la mostra Bob Gruen: John Lennon, The New York Years, allestita dal 19 giugno al 14 luglio al MArTA, Museo Archeologico Nazionale di Taranto (ingresso con biglietto del Museo), che racconta, attraverso 60 fotografie e testi, la collaborazione più importante del fotografo, ovvero quella con John Lennon e Yoko Ono.

Dal 20 al 23 giugno sulla facciata del Castello Aragonese di Taranto (ingresso libero) è in programma il video mapping dedicato all'intelligenza artificiale Infinite Loop, AI Endless Exploration, opera originale di Roberto Santoro e Blending Pixels realizzata per il Medimex, azione di arte pubblica che vuole essere una riflessione sul tema della manifestazione.

Venerdì 21 giugno, alle ore 21 al teatro Fusco (ingresso libero), il Medimex presenta la prima nazionale del film AngelHeaded Hipster. The Songs of Marc Bolan & T.Rex (2022) con il regista Ethan Silverman presente in sala accompagnato da Michele Riondino, Marc Urselli e Carlo Massarini. E allo Spazioporto torneranno gli showcase, selezionati attraverso una call pubblica, per presentare i più interessanti della scena World, Jazz, Indie/Pop/Rock pugliese e nazionale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA