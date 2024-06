Aggredito con coltello e bastone, 2 arresti nel nord Barese

Due uomini di 24 e 30 anni, originari di Bisceglie ed entrambi con precedenti, sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Trani con le accuse contestate in concorso, di tentato omicidio e porto di armi od oggetti atti a offendere. Secondo quanto accertato dai militari, coordinati dalla Procura di Trani, i due sarebbero i presunti autori della violenta aggressione avvenuta nel febbraio scorso a Trani, ai danni di un uomo di 30 anni che con i due pare condividesse la gestione dello spaccio di droga.

Dalle indagini è emerso che la vittima avrebbe compiuto un torto ai due che si sarebbero vendicati organizzando una spedizione punitiva. Dopo aver dato appuntamento in una strada della città al 30enne, i due avrebbero inferito su di lui con un coltello e un bastone per poi fuggire a bordo di un'auto e lasciandolo ferito e sanguinante sull'asfalto. L'uomo però, riuscì a chiedere aiuto e a raggiungere l'ospedale. Ad allertare i carabinieri furono medici e infermieri del Pronto soccorso che hanno consentito l'avvio delle indagini basate anche sull'ascolto della vittima, dei suoi familiari e di alcuni testimoni.



