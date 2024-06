Questore Brindisi,ieri brutti manifesti ma vertice senza scontri

"Ieri è stato brutto vedere questi manifesti, questi volantini attaccati su una parete. Ma è anche vero che è stato un vertice in cui non c'è stato uno scontro, non ci sono stati scontri di piazza, non abbiamo avuto problemi per l'ordine e la sicurezza pubblica". Lo ha detto all'ANSA il questore di Brindisi, Giampietro Lionetti, all'indomani della chiusura del G7 che si è tenuto nel Brindisino per tre giorni.

Ieri alcuni partecipanti al corteo di protesta a Fasano hanno affisso una foto della premier Meloni a testa in giù e altre dei leader del G7 macchiate di rosso sui volti come se fossero sporche di sangue.

"Con i colleghi - ha aggiunto - abbiamo fatto un'attività informativa ma anche un'attività di comunicazione soprattutto con quelle che sono delle aree che dissentono rispetto alle politiche del G7: gli abbiamo permesso naturalmente di manifestare, così come previsto dalla Costituzione, ma nello stesso tempo con il dialogo siamo riusciti a fargli capire che non era il caso di turbare l'ordine pubblico. E devo dire che l'effetto si è visto, perché non è successo assolutamente nulla".

"La manifestazione di ieri - ha concluso - era ben organizzata, aveva in sé diverse aree della sinistra antagonista che hanno partecipato, diversi elementi di queste aree della estrema sinistra, ma non hanno creato delle problematiche".





