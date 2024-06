Muore in casa a 68 anni, ritrovato dopo due settimane

Un uomo di 68 anni è stato trovato senza vita nel tardo pomeriggio di ieri, nella sua abitazione di via Piemonte ad Andria. Con ogni probabilità, il decesso sarebbe stato causato da un malore improvviso e risalirebbe a più di due settimane fa. A dare l'allarme e ad allertare il 118 è stato uno dei nipoti della vittima che viveva sola.

L'uomo aveva più volte cercato di contattare lo zio e ieri, intorno alle 19, non riuscendo a mettersi in contatto lui, ha chiamato il numero di emergenza. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per entrare nell'abitazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.



