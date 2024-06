Coinvolta in un incidente tra due auto, muore 60enne

Una donna di 60 anni è morta a causa dei traumi subiti in un incidente stradale avvenuto la sera del 14 giugno lungo la strada provinciale che collega Cutrofiano a Corigliano d'Otranto, in provincia di Lecce. La vittima è Anna Orlando, di Cutrofiano. Viaggiava con il marito che ora è ricoverato all'ospedale Vito Fazzi di Lecce in prognosi riservata. Entrambi erano a bordo di una smart che è rimasta coinvolta in uno scontro tra una Fiat Punto e un'Audi A3.

Le condizioni della donna erano apparse subito molto gravi.

Le indagini per accertare la dinamica dell'incidente sono affidate ai carabinieri.



