Corteo No G7 si chiude senza incidenti, ora interventi nel parco

Si è concluso senza incidenti il corteo contro il G7 a cui oggi, a Fasano, hanno partecipato circa mille persone, secondo gli organizzatori. Il corteo ha raggiunto parco delle Rimembranze dopo un percorso di circa tre chilometri, sotto la stretta sorveglianza delle forze dell'ordine, anche con l'ausilio di un elicottero.

"Oggi - dicono i manifestanti dal palco - avete reso questa città ancora più bella. C'era tanta paura. Ma avevano solo paura della nostra partecipazione. Ci è stato detto di tutto, che avremmo distrutto il paese, invece la paura era quella di far partecipare la gente". Al corteo è intervenuta anche una delegazione di lavoratori del comparto siderurgico e metalmeccanico di Bergamo per "contestare - hanno spiegato - un sistema che non dà futuro ai giovani".



