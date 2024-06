Al via corteo No G7 a Fasano, 'fermiamo distruzione della Terra'

"No guerra, no G7. Fermiamo la distruzione della Terra": è lo striscione in testa al corteo con cui circa mille persone - secondo gli organizzatori - stanno protestando a Fasano nell'ultimo giorno del forum che si è tenuto nel resort di Borgo Egnazia dallo scorso 13 giugno.

"Puglia per il clima, fuori dal fossile" e "Fermiamo il genocidio del popolo palestinese" sono alcuni degli slogan dei manifestanti che sono sorvegliati dall'alto da un elicottero della polizia. La manifestazione è promossa dal tavolo di coordinamento No G7 al quale aderiscono molti studenti, migranti, i cobas e associazioni ambientaliste e per la pace.

"La Puglia - secondo Bobo Aprile, tra i promotri della manifestazione - è pronta alla guerra e piena di armi, a Brindisi sono stati concessi 500 metri di banchina alla portaerei Trieste. Ci prepariamo alla terza guerra mondiale". In base ai primi dati delle forze dell'ordine i manifestanti sarebbero circa 600.



