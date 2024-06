G7, tour per consorti dei leader tra ceramiche e trulli

E' iniziato dal quartiere delle ceramiche di Grottaglie il tour di oggi tra le bellezze della Puglia per le consorti dei leader impegnati nei lavori del G7, allargato anche agli entourage dei Paesi ospiti. Un corteo tra imponenti misure di sicurezza e limitazioni al traffico. Diversi residenti si sono affacciati su piazza San Francesco in occasione dell'arrivo delle personalità. "Siamo fieri questa occasione" ha detto un commerciante della zona. "Grottaglie si merita questa vetrina".

Il programma è iniziato con la visita a uno storico laboratorio per assistere alle fasi di produzione e decorazione artigianali dei manufatti, poi una passeggiata nel quartiere delle ceramiche. Tappa successiva ad Alberobello per ammirare i tipici trulli. A seguire è previsto un viaggio attraverso la Valle d'Itria a bordo di un treno storico con destinazione Martina Franca, dove il programma si concluderà con la visita del Palazzo Ducale, realizzato nel XVII secolo sul luogo dove sorgeva l'antico castello medievale.



