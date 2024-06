Extinction Rebellion occupa l'ingresso del Media Center del G7

Alcune decine di manifestanti si sono 'incatenati' davanti ai cancelli del media center allestito per il G7, presso la Fiera del Levante a Bari, in segno di protesta contro la "narrazione sul clima". Fanno parte del movimento ecologista non violento Extinction Rebellion e al grido di "il clima sta cambiando e il G7 dov'è?" intendono mantenere il presidio "davanti a questo luogo simbolico che ospita oltre mille giornalisti venuti per raccogliere le dichiarazioni dei leader del G7: noi vogliamo far ascoltare anche la nostra versione, ommeglio spostare l'attenzione dalle loro dichiarazioni e potarle verso la loro inadempienza", spiega un giovane dimostrante, maglietta rossa (a indicare la linea rossa dettata dai cambiamenti climatici), legato con una catena ad una sua coetanea. "Mancano politiche concrete per rispettare gli accordi internazionali sul clima che abbiamo detto di voler rispettare", dice, "quindi noi chiediamo al governo italiano in quanto cittadini italiani di comunicare chiaramente la crisi che stiamo attraversando e di agire immediatamente con delle azioni che siano radicali e concrete".

I manifestanti mostrano un grande striscione rosso, con la scritta: "Crisi ecoclimatica: Italia zona rossa".



