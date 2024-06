Torna in Puglia Ora! Fest, ospiti Marsden, Dillon, Tomei e Bova

Torna in Puglia, dopo l'edizione del 2023 a Monopoli, l'Ora! Fest, il festival internazionale dedicato ad ambiente, sostenibilità, giovani e giustizia sociale, in programma quest'anno a Trani dal 25 al 29 settembre.

Ad aprire l'edizione 2024 sarà la premiere europea del film sul premio Oscar Philippe Rousselot 'A look through his lens', diretto da Matthew Berkowitz e Gregory Hobbit. Il primo ospite internazionale sarà James Marsden (Jury Duty, Westworld, X-men) affiancato dal premio Oscar Marisa Tomei, membro del comitato onorario. Attesi anche Matt Dillon e Raoul Bova.

Ad animare le giornate del festival, spazio anche a talk e masterclass con grandi interpreti del cinema internazionale.

Parteciperà anche Desirée Popper (The Cage, Falla Girare 2 e tra i protagonisti della serie internazionale Netflix The Dadchelor, Mare Fuori), attrice di origine brasiliana. Anche quest'anno Ora! Fest conferma il suo impegno sui temi legati all'ambiente e insieme a ScartOff Aps, vincitore del bando della Regione Puglia Principi Attivi 2012, verranno creati dei momenti di informazione e formazione sui temi legati a cambiamenti climatici, il riciclo e il riuso. La rassegna proporrà una selezione di film italiani e internazionali in concorso e fuori concorso, con proiezioni a titolo gratuito nel Monastero Santa Maria di Colonna. Il concorso prevede opere prime e seconde con 10 corti italiani e internazionali, e 8 lungometraggi (4 in italiano e 4 in lingua originale).

La rassegna, presieduta dal co-fondatore dell'associazione Culturale Allora Fest (produttrice del Festival) Giovanni De Blasio con la direzione artistica di Eva Basteiro-Bertolì, artista poliedrica e direttrice del 'The 48 Hour Film Project', e la curatrice internazionale Silvia Bizio, è promossa con il sostegno economico della città di Trani.



